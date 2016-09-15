港报财经评论：上证力守3,000大跌机会微--经济日报9月15日

上证力守3,000大跌机会微/ 林瑞芬

A股今日（周四）休市过中秋节，港股今周主要为美股波动所累。恒指昨收报23190点，跌幅0.1%；国指收报9542点，跌幅0.3%，大市成交额缩减至609亿元。

美股失守50天綫后，技术上陷入调整，标普500指数在考验短期支持2120点，一旦失守，或以下探至200天綫（2058）才完成调整。恒指修正回吐，忌失23000关，不然，以6月低位19662升至近日高位24364累计升幅4,702点计，0.382倍的下调跌幅约至22570，以至50天綫（22440）或为调整的目标。国指而言，不宜失守9500点，不然，回吐考验50天綫（现近9326）。好友本周最难捱，下周＂港股通＂回复正常运作后，希望好过一点！

以存款计算，内地排名第五的中国邮政储蓄银行（01658）昨日开始在港招股，招股价介乎4.68至5.18港元，每手1,000股，邮储行今次发行121亿股，最多集资627亿港元。虽然，据邮储行行长吕家进指出，基础投资者阵容强，包括中、外资，今次招股基础投资者全为＂国家队＂；而去年引入10家战略投资者中，已有6家海外投资机构（瑞银、摩根大通、星展、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、国际金融公司），希望能够产生协同效应。新股获足额认购，或者不是难事，惟问题是，内银股始终受困于内地经济仍然疲弱的敏感股，对邮储行上市后的表现难以抱大期望。

内银股而言，业绩都是一个样，毋须乱估。且看今年度的中期业绩，建行（00939）纯利1,334亿元（人民币．下同），按年增长1.2%；工行（01398）纯利1,502亿元，按年升0.8%；农行（01288）纯利1,051亿元，按年升0.8%；中行（03988）纯利930亿元，按年升2.5%。最为精妙的会计安排是中行于期内出售南洋商业银行而获利一笔，但同时于期内就大手笔地把大幅计提拨备499.46亿元，同比增长75%，其中，第二季计提金额达340亿元，约为一季度的两倍。在大幅计提后，中行拨备覆盖率升至155.1%，拨贷比率也上升12基点至2.74%。其他内银股的计提拨备都没有中行的大，由此启发两点注意，国有内银股的业绩报似乎都是有高层共识，如中行今次不作大手笔的计提拨备，中期纯利增长势将大大抛离其他银行，试想其他银行行长会怎想？二来，内银业的计提拨备可以有多大，看中行第二季大出手，那是否隐含同业也是有潜在拨备额，只是因为没有特别收益，不能作抵销安排。总括而言，预计邮储行上市后股价不会较招股价大升，也不会大跌，鸡肋一条，难以掀起散户认购热潮！

对大市而言，有邮储行的招股活动，或多或少会受惠。试想，作为基础投资者的国家队难得名正言顺套现港元来港作认购新股，在人民币贬值压力未消失下，出得来的资金，当然会重返，但就会拖时间，到最后一刻才会返去。

回说内银股，分析投资前景，扩张规模、提高非利息收入和控制费用规模仍是净利润贡献增长的第一要素，而息差及拨备则是负面拖累第一要素。息差降幅有望逐季收窄，展望内银相对稳定。引述平安证券统计，内地16家上市银行，2016年上半年行业净息差较一季度末环比继续下行8基点至2.18%，但环比降幅较一季度的19基点水平有所收敛，与年初相比，行业息差收窄幅度在27基点。行业整体息差在上半年受贷款重定价因素影响下走低，符预期，从幅度来看，二季度较首季度降幅收窄，反映银行受降息重定价影响正逐步消退。展望今年下半年，贷款重定价的影响进一步消除，这将使得银行息差收窄压力进一步减缓，但考虑到银行对于优质资产的竞争加剧或会加速资产收益率下行，判断下半年息差仍将呈下行趋势，预计下半年息差的收窄空间在5至10个基点。

近年谈内银股基本面平淡，不惊不喜，后市对内银的刺激，资金流影响居多。放宽内地险资投入港股，市场对中资可能会捧自己友，捧高息的内银H股有期盼，打开一个小小的想像空间。

内地股市今明两日休市，长假期之前，上证昨日进一步回调，收报3002点，跌幅0.7%；沪、深两市成交额仅3,749亿元，典型放假前淡静格局。内地持续有亮丽经济数据支持，但大家都不上心！国家发改委最新公布，中国8月份全社会用电量约5,631亿千瓦时，同比增长8.3%。1至8月用电量增速4.2%。人行亦初步统计，今年首8个月，社会融资规模增量累计为11.75万亿元，按年多1.1万亿元。8月份当月社会融资规模增量为1.47万亿元，高于市场预期。

对A股而言，自去年泡沫爆破后淡静如水，乏波幅，低位上落时间更多，判断买卖气氛，其中之一是人民币去向，遇有美元抽升，人民币受压，股市往往借势向下，相反，人民币稍为回稳甚至反弹，股市亦顺势上扬。人民币将于今年10月1日正式纳入国际货币基金组织（IMF）的特别提款权（SDR）篮子货币，除非美国本月加息，不然，人民币月内在中央不愿看到更大波动下，美元兑人民币维持在6.67至6.68区间争持的机会大。上证回落有限度，料可守2950支持。（完）

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