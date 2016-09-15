港报财经评论：长短息扬后市暗，历史重演要当心--信报9月15日

长短息扬后市暗，历史重演要当心/ 习广思

周三港股牛皮，外围股市回稳。中秋佳节临近，港股市场过节气氛浓。但有一个中秋令股民刻骨铭心，那就是2008年9月15日凌晨（中秋翌日），雷曼兄弟宣布破产的日子，金融海啸席卷全球。今日回望，教训犹新，风险无时无刻都潜伏在市场四周，最好的防风方法就是经常预算会有＂万一＂，因为世事难测。

近期金融市场的风险就在长短息上扬，美元、人民币及港元的银行同业拆息均向上。美国证监会对货币市场基金实施新例，企业及银行难从该市场筹集市场短期资金，改到同业市场筹资，令美元拆息急升，预料于10月14日法例生效前，拆息仍会跟着升。港元拆息则因联系滙率的关系而跟升，但幅度没有美息升得那么多。周三离岸人民币隔夜拆息亦急升至7个月新高，市场揣测人民银行入市挟息，赶走人仔淡仓。姑勿论原因是什么，息升并非是好消息。

长债方面，欧美日的主权债券利率亦上扬，彭博的成熟市场债券息率由英国公投脱欧后至今，由最低0.39厘，回升至0.6厘，实数可说是微不足道，但升幅却已逾50%。周二美国拍卖30年期债券，认购与拍卖比率为2.13倍，差过前一次拍卖的2.24倍，反映买家转趋审慎，特别是海外的央行。

债市买家兴趣下降，这可以理解。国债以至企业债都出现负利率，这是十分不正常的现象。试想怎会贴钱向债仔借出资金呢？这是十分反智的现象。现时债息逐步回升，理性回归，德日10年期国债接近或脱离负利率，较长远而言，通胀始终会重来，明年油价及不少商品的基数效应料将从消费物价指数中消失，真通胀将呈现，债息上升之势应会持续。

全球国债债息自6月23日英国公投脱欧后大跌， 换言之，债价大升，触发资金加速涌入股市，特别是新兴市场，大家因国债息低而买高息股及高息的新兴市场股债，正如本栏一直讲债市泡沬会传导至股市。国债息下跌，令企业的现金折现率较低，资产自然较值钱，股价亦可随之上扬。当债息逆转回升，即孳息率上扬，股价自然相应下跌。这也是十分合理的事。

低息环境孕育了一个低波幅的环境，不少数量型基金在低波幅的环境下都会提升杠杆，以追求较佳回报率，这些投资组合股债并举，英国公投脱欧后，金融市场震荡了一阵，即展开股债齐升的日子，自然无大问题，但近期债息开始上扬，股市踏入9月波幅开始扩大，像周五股债同跌，可说是避无可避，由于国债的波幅始终较小，这类组合会倾向减持较多的股票。

彭博引述美林美银的分析员估计，这些以波幅为锚的基金未来几天在环球股市还会有120亿美元的沽盘，而其他动力型基金沽盘会有400亿美元。

今时今日的金融市场十分复杂，追逐跨资产市场投资的资金甚多，均用电脑程式模拟买卖，所以局外人很多时对升跌均难以理解。总之，作为散户投资者，见到市场忽然变得动荡，都宜提高警觉，控制好入市资金，做好防风准备。

作为股民，对各金融市场的异常波动须十分小心。大家可能还记得德国10年期债息由去年4月的低位0.075厘抽升至6月10日的0.98厘，那段时间正是港股的＂大时代＂，结局怎样，大家应记忆犹新。

1987年黑色星期一股灾前，美国10年期国债孳息率同样大升，由1986初的7厘抽升至1987年间的10厘，期间道指不理债息上扬，由1500点升至股灾前的2700点，＂黑天鹅＂终出现于1987年10月19日，道指一天内由2247点急挫至1739点，跌幅达22.6%。

本栏并非预测股灾就在前面，但正如在恶劣天气下驾驶，交通意外率会较多，驾驶人士须加倍注意；同样，当债息回升，投资环境可能有变，管理投资也要当心。近几天新兴市场的沽压增加，过去5个交易天，今年表现最好的巴西股市跌了4.6%（以美元计跌了8.1%，因货币贬值），印尼股市则跌4.2%（美元计跌5.1%），其他股市跌幅也有2%至3%，短期调整应未完，还会有一些震荡，大可趁较好的价位减持套利，10月季节上较利股市。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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