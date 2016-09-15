港报社评：楼价再飈港府缺招，置业倍留神--经济日报9月15日

路透香港9月15日 -

有测量师行料今年本港楼价将升一成，与外界原先估计至少跌一成，落差极大。楼市升势日益明显，楼价再挑战历史新高机会不低，惟港府楼控子弹却有限，楼市泡沫更形凶险。

在去年底、今年初，今年本港楼价必跌几是市场共识，预计至少跌一成更是＂最低消费＂。惟楼价跌势却不似预期，反弹势头更日益明显，有测量师行昨更指，今年全年楼价可能累升一成，即再逼近去年9月的历史高位。此可能性确不低，因无论一手或二手市场，都正不断加温。

就如一手新楼市场方面，昨有发展商以19.53亿元投得沙田九肚山住宅地，较市场估值上限高逾三成，此应因近月一手新盘销情续旺，除开价由过去的贴市价，部分新盘开价已高于二手，甚至有新盘加推时，加价幅度竟逾一成，发展商或因一手市况趋热，对楼价后市较过去更乐观，更积极投地。

至于二手楼市方面，随着不少指标屋苑相继出现高价成交，银行估值亦配合，对二手单位估价日益＂松手＂，如部分新界大型屋苑的最新银行估价，已突破去年楼市高峰期时的水平。加上银行为争按揭生意，近期斗低息抢客，令二手楼市不断添柴加火。

虽然楼价很可能再升，惟港府楼控子弹却恐有限。最王道的楼控办法，固是增加土地供应，但港府手上土地储备并不多，若现时要加码推地，只怕要拆东墙补西墙，透支未来供应；就算港府有地，要形成住宅新供应亦非三朝两日能成事，对遏抑楼市当头起，恐缓不济急。

此外，各式楼控印花税再＂加辣＂，恐怕亦非好办法。皆因港府若要上调一系列楼控印花税税率，必须经立法会审批，以过往经验看，由港府提案至完成立法，需时要一年以上。惟现届政府任期尚有不足一年便届满，且行政立法关系仍陷困局，楼控加辣方案要急闯立会关，并不现实。

正因如此，若楼价再升，甚至如该测量师行所估般全年累升一成，港府未必有足够弹药为市况降温，预示本港楼市的泡沫风险，势积累得更凶险，对有意置业人士的考验将更严峻。

不少准买家怕愈迟上车愈难上车的焦急心情，可以理解，惟楼价升势不符经济基本面，未来供应有多没少的大格局亦未变。楼市愈是升温，置业更要冷静，衡量自身实际需要与风险承受力，莫做人买我又买的＂羊生羊太＂。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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