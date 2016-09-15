港报社评：仅余半年，参选特首莫再吞吞吐吐--信报9月15日

立法会主席曾钰成是否参选特首仍然不是百分百肯定的事，但他有意为行政长官（不论是谁）提供施政蓝图则是铁一般的事实。由曾钰成担任召集人的智库＂香港愿景计划＂昨日发表首份报告，建议把握＂一带一路＂机遇，推动香港成为国际法律枢纽。

报告指出，＂一带一路＂横跨多个国家，法制存在差异，而香港有完善法律和仲裁制度，亦拥有大量熟悉各国法律的专业人才，建议选址前终审法院及旧政府总部西座，建立＂国际解决争议综合大楼＂，并且成立＂一带一路法院＂，处理基建项目可能带来的纠纷，同时争取其他国际级仲裁服务机构进驻香港。此外，报告亦建议在律政署之下设立＂一带一路专员＂，修改《仲裁条例》，尽快通过法律改革委员会建议的＂第三方资助仲裁＂及早前谘询的《道歉法》，发展伊斯兰金融相关的法律。

被问到该报告是否曾钰成的参选政纲，他表示，希望报告提出的建议能受重视，亦可成为部分候选人的政纲，希望下一任行政长官采纳。

智库的建议不妨视作一份出谋献策的＂食谱＂，材料如何，配菜若干，写是写出来了，但最终必须由＂厨师＂定夺；即使采纳了建议，仍然有修改的空间，加点盐或者添些醋，一切随执掌炉灶的决策者办事。那么最核心的问题乃在于，谁是＂厨师＂？

距离明年3月进行的特首选举只余半年时间，＂香港愿景计划＂的建议无疑可供参考，然而更加令人感兴趣的始终是，曾钰成是否真的披甲参选，假如他就是＂厨师＂，相信按其＂食谱＂办事更加能够得心应手，不必担心越俎代庖者弄得不是味儿，甚至不小心＂煮燶＂。在时间紧迫的情况之下，我们也有一个愿景，不管是曾钰成还是其他有志之士，请尽快具体宣布参选行政长官计划，堂而皇之展开竞选工程，不要让700万市民再在曾钰成乐此不疲的猜谜游戏之中抓破头皮。

前教育局局长孙明扬在其报章专栏指出，距离选举临近，愈迟宣布参选，愈对挑战者不利，将主动权让给现任特首梁振英，因为辅助竞选的班子至关重要，如果现时尚未有眉目，难言有把握适时觅得同心合力的团队，当中的人才有各自手头上的工作，未必能在霎时之间归队，而究竟有多少令人信服的人选愿意进入＂热厨房＂，令人感到茫无头绪，＂所以除非有人经已密锣紧鼓低调行事为上述所提的关节做好准备，否则能在有限时间内作出妥善安排的任何机会都要大打折扣。＂

孙公所言甚是，以半年时间展开竞选工作其实不算充裕，有志之士迟迟不表态，胜算将会随着日子流逝而减退。还有一点必须注意，假如有官职在身，参与特首选举必须先行辞职，需时大概两个月，太迟动身有百害而无一利。以上届2012年3月的特首选举为例，时任政务司司长的唐英年于2011年9月28日辞职，差不多就在投票日之前半年正式展开其竞选工作，尽管最终落败，但半年前辞职是合理的做法。

一直盛传财政司司长曾俊华有潜质角逐下届特首，他本人也不排除这样的可能，要辞职的话，现在正是时机，否则容易失诸交臂。曾俊华从现时岗位抽身宜早不宜迟，另一个原因是要在公务员队伍之外筹组班底，毕竟其下属应该不会有多少人愿意自砸铁饭碗，贸贸然跟他投身不属于公务员体制的＂热厨房＂，所以选贤与能最好还是外望。

就算毋须辞去官职，其他有志之士亦应该及早公开表明其参选特首的意图，让社会各界一起讨论。时间日渐紧迫，没有必要犹抱琵琶继续吞吞吐吐。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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