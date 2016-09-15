港报社评：匡正新界土地乱象，必须整顿地政总署--明报9月15日

申诉专员公署发表报告，又再批评地政总署对占用官地采取纵容态度。所谓＂又再＂，其实是申诉专员3年前已有报告指地政总署存在这方面缺失，惟未见改善，一些个案情况更显示有恶化之势。地政总署就处理霸占官地和非法寮屋备受诟病，都归咎人手不足，不过从历年传媒揭发的情况，是否仅仅属于资源问题，抑或蕴含其他不当甚至不法情事，值得政府探究。近年传媒接连揭露地政官员涉及怀疑利用内幕消息买地、＂套丁＂兴建村屋等事例，显示现行法例对新界土地规管之千疮百孔，是否已经成为贪污腐败的温牀，政府有必要严肃正视。

有关地政总署处理非法占用官地、执行土地契约、短期租约延误失当，申诉专员公署在1998、2012和2013年已有调查报告。另外在4年前，审计署报告列举6个＂地霸＂个案，揭露地政总署疏于执法，纵容霸占官地，其中有乡事势力霸占郊野公园用地经营游乐餐饮庄园长达18年，市民和舆论对此哗然。这些报告，从不同角度和层面批评地政总署失职失当，可以说是地政总署经常落入监察政府运作的雷达，它的败政对于政府而言已经不是新闻。

审计署、申诉专员公署报告披露的情况，对于传媒而言更加不是新闻。这些年，传媒经常报道霸占官地个案，也不断指出有人霸占之后申请短期租约，即是申诉专员所说的＂先斩后奏＂，把占用合法化，或是根本就＂斩而不奏＂，而地政总署却鲜见执法，就是申诉专员所说地政总署变相鼓励和纵容霸占官地。事态实情是：霸占官地手法耳熟能详，个案俯拾皆是，传媒经常报道、市民司空见惯、政府也不陌生，然则明明是地政总署失职不当，为何那么多年未见改善，反而日趋恶化？个中是否有隐衷内情，使人困惑。

近日引起热议的横洲公屋计划，政府初步舍弃＂棕地＂和计划大缩水，由原本兴建1.7万个单位，改为在＂绿化地带＂兴建4000个单位，而＂棕地＂涉及由1990年开始形成的停车场等设施，范围广达17公顷，相当于维多利亚公园那么大，可是其中约8.5公顷是霸占官地。横洲公屋计划之转折，政府向黑势力妥协之说，坊间甚嚣尘上，政府矢口否认；可是以经营有关停车场等设施人物的背景，除非政府公开计划相关文件，证明计划的谘询恰当、转折合理，否则难释猜疑。

这个停车场范围逾半霸占官地，地政总署跟着传媒报道处理，却说占用官地只有3.8公顷；其他约4.7公顷官地，地政总署表示已经批出21个短期租约作不同用途。然则，既有横洲公屋计划，地政总署是否就短期租约到期就不再续约，有必要交代。这个停车场存在了25年，历年霸占官地营运所得，有粗略估计高达2亿元，迄今所知霸占者只要停止占用官地，未见政府会检控和追究，如此无本生利的生意对于区内有办法、有势力之人，吸引力不言而喻。

传媒接获霸占官地投诉，只要稍为了解调查就已经可以确定属实，何况地政官员的专业背景，定期巡查时只要稍为留意，更是不难发现这类个案。例如上述停车场设施，地政官员为何长期放之任之？横洲个案历经25年，人手不足之说不能接受，只有其他原因才足以解释。可能是什么原因呢？近年传媒相继揭发地政官员一些行径，是否与此有关？例如有地政官员怀疑利用掌握的内部资料购买土地、有地政官员涉嫌参与＂套丁＂而兴建多座村屋等。这些事例说明什么问题、地政官员身分起了什么作用、地政官员在新界土地事宜疏于执法是否涉及利益轇轕、地政官员与乡事互动是怎样的形态等等；诸如此类，值得政府深入探究。

这些年，随着新界原居民从建丁屋、僭建等不断延伸特权，城乡矛盾愈趋尖锐，地政总署表面上的颟顸无能，则使矛盾进一步突显而深化。政府一些政策，被认为愈来愈向原居民倾斜，而乡事中人对此表现得仍不满足，惹起市区居民更大反弹。政府必须着手处理这方面分歧，否则社会难以和谐，还可能埋下不稳定因素。整顿地政总署，使之成为及时制止在新界土地事宜胡作非为行径的力量，可以带来一定改变，否则＂官商乡黑＂的批评将盘缠不去，政府也难以洗脱污名。（完）

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