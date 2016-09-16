欧洲经济指标预测--9月16日-9月23日****

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月12日当周 9月16日(五) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差12.02 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差46.62 0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 -- +1.7% 薪资(较上年同期) -- +1.8% 9月19日当周 9月19日(一) 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 7月 -- 盈余376 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余282 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 214 9月20日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差29.3 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- +0.2% (较上年同期) -1.5% -2.0% 9月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 8月 -- 盈余14.72 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余20.98 9月22日(四) 0645 法国企业景气指数 9月 101 101 1000 英国CBI总工业订单差值 9月 -- 负5 1400 欧元区消费者信心指数 9月初值 负8.2 负8.5 9月23日(五) 0646 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 持平 +0.6% 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 48.3 服务业PMI -- 52.3 综合PMI -- 51.9 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 53.0 53.6 服务业PMI 52.0 51.7 综合PMI 53.2 53.3 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 51.5 51.7 服务业PMI 52.8 52.8 综合PMI 52.8 52.9 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 龚芳)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透1月13日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年1月10日洲际交易所(ICE)棉花持 仓状况报告，每口以50,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约264,089口 138,819 21,345 21,782 82,880 212,305 243,481 255,432 20,608 8,657 较1月3日变动(未平仓合约：增加16,931口) 14,395 2,943 3,765 -3,720 10,115 14,440 16,823 2,491 108 各类未
路透1月13日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月10日芝加哥期货交易所(CBOT )小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(463,755口) 156,632 203,818 92,917 167,325 123,928 416,874 420,663 46,881 43,092 较1月3日变动(未平仓合约：增加5,907口) 2,794 -22,464 7,099 486 19,384 10,379 4,019 -4,472 1,888