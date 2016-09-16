欧洲经济指标预测--9月16日-9月23日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月12日当周 9月16日(五) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差12.02 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差46.62 0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 -- +1.7% 薪资(较上年同期) -- +1.8% 9月19日当周 9月19日(一) 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 7月 -- 盈余376 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余282 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 214 9月20日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差29.3 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- +0.2% (较上年同期) -1.5% -2.0% 9月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 8月 -- 盈余14.72 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余20.98 9月22日(四) 0645 法国企业景气指数 9月 101 101 1000 英国CBI总工业订单差值 9月 -- 负5 1400 欧元区消费者信心指数 9月初值 负8.2 负8.5 9月23日(五) 0646 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 持平 +0.6% 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 48.3 服务业PMI -- 52.3 综合PMI -- 51.9 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 53.0 53.6 服务业PMI 52.0 51.7 综合PMI 53.2 53.3 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 51.5 51.7 服务业PMI 52.8 52.8 综合PMI 52.8 52.9 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 龚芳)