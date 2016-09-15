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债券 | 2016年 9月 15日 星期四 10:47 BJT

基金产业：9月13日当周美国优质货币市场基金资产进一步流失

路透9月14日 - Money Fund Report周三称，在距行业新规实施还有一个月的最近一周，大型投资者进一步从美国优质货币市场基金撤资。

根据iMoneyNet发布的报告，9月13日止的一周，优质机构基金资产减少364.5亿美元至4,690亿美元，为连续第九周减少。

同期政府机构基金资产跳增480.5亿美元至1.299万亿美元。

整体货币市场基金资产增加86.4亿美元至2.672万亿美元。

应税货币市场基金资产增加139.1亿美元至2.527万亿美元，免税货币市场基金资产减少52.7亿美元至1,450.6亿美元。(完) (编译 侯雪苹；审校 白云)

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