中国金融：支持资管公司对钢铁煤炭骨干企业开展债转股--银监会主席

路透北京9月15日 - 中国银监会主席尚福林近日称，银行业支持实体经济去产能，对长期亏损、失去清偿力和竞争力的“僵尸企业”，将有序推动企业重组整合或退出市场；但对产能过剩行业中有效益、有市场、有竞争力的优质企业继续给予信贷支持；支持金融资产管理公司、地方资产管理公司对钢铁煤炭等领域骨干企业开展市场化债转股。

尚福林是在出席中国银行业协会会议上作出上述表述的。银监会网站周三稍晚发布的新闻稿援引他的讲话称，对于实体经济去杠杆，银行业应通过建立健全债权人委员会制度、联合授信机制、组团联合授信模式，加强信息共享和授信协作，防止企业杠杆率超过合理水平。

“从国内看，中国经济正处于结构调整的关键时期，商业银行资产质量仍然备受考验，一些跨行业、跨市场风险及风险传染的隐患值得关注，非法集资风险依然严峻。”他称。

在化解金融风险方面，他提到，对产能过剩的一些企业和“僵尸企业”实行名单制管理，加强对房地产信贷压力测试和风险测试，严防关联企业贷款、担保圈企业贷款及循环担保贷款风险。

同时，加强对同业和理财在内的各业务条线的流动性风险的有效识别、计量、监测和控制；防范交叉金融产品风险，加强对金融创新的风险评估和管控，高度重视防范隐匿、转嫁和放大风险，筑牢与非银行金融机构、民间融资活动之间的防火墙。

不良资产处置方面，在传统方式外，借助信贷资产证券化和信贷资产转让等方式努力盘活存量贷款，用好用足贷款核销等政策空间，探索扩大银行不良资产受让主体，利用资产管理公司等渠道探索开展不良贷款批量化、市场化处置。

此外，银行业应有力打击逃废债，对存在现实或潜在恶意逃废债风险的企业认真做好监测防控工作。

据银监会披露的数据显示，截至6月末，商业银行不良贷款余额较上季末增加452亿元人民币至14,373亿元，连续十多个季度上升；不良率则与上季末持平为1.75%，结束了十多个季度单边上升的态势。

对于投贷联动，他指出，将允许有条件的银行设立子公司从事科技创新创业股权投资，通过并表综合算大账的方式，用投资收益对冲贷款风险损失。

降低社会融资成本方面，应缩短链条降低融资成本，清理各类融资“通道”业务，减少搭桥融资行为，杜绝层层加价。

绿色金融方面，银行业应积极开展能效融资、碳排放权融资等创新金融业务，推进传统制造业绿色改造，支持绿色低碳循环发展产业体系建设；积极推进发行绿色金融债券和绿色信贷资产证券化，鼓励将信贷资金投放于环保、节能、清洁能源、清洁交通等绿色产业。（完）

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