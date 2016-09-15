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亚洲 | 2016年 9月 15日 星期四 13:56 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：亚洲时段市场交投淡静

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* 美元/日圆跌0.08%，澳元/美元下滑0.05%，新西兰元/美元跌0.19%，美元/加元涨0.13%

* 美元/坡元升0.21%，美元/印度卢比涨0.21%，美元/印尼卢比跌0.32%，美元/马币升0.22%

* 日股日经指数跌1.33%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.02%，美国原油期货涨0.34%，美国10年期公债收益率报1.71%，日本10年期公债收益率报负0.04%

* 澳洲8月就业人口意外减少，劳动力闲置现象犹存

* 英国央行或仍暗示会降息，尽管经济经受住脱欧公投最初冲击

* 中国、韩国和台湾逢假期休市

(完)

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