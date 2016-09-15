《汇市简讯》欧洲盘初：亚洲时段市场交投淡静

****主要国家经济指标预测--1月16日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 -- 顺差70
0546GMT
* 美元/日圆跌0.08%，澳元/美元下滑0.05%，新西兰元/美元跌0.19%，美元/加元涨0.13%
* 美元/坡元升0.21%，美元/印度卢比涨0.21%，美元/印尼卢比跌0.32%，美元/马币升0.22%
* 日股日经指数跌1.33%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.02%，美国原油期货涨0.34%，美国10年期公债收益率报1.71%，日本10年期公债收益率报负0.04%
* 澳洲8月就业人口意外减少，劳动力闲置现象犹存
* 英国央行或仍暗示会降息，尽管经济经受住脱欧公投最初冲击
* 中国、韩国和台湾逢假期休市
(完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 -- 顺差70
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月16日(一) 在暂无重要经济数据公布 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 26.0%
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583 -0.