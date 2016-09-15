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市场报道 | 2016年 9月 15日 星期四 14:22 BJT

《汇市简讯》英镑/美元技术面显示后市走势仍偏下档

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* 本周英镑/美元下跌，在30日移动均线切入位1.3155附近挣扎

* 后市走势仍偏下档

* 预计今日终场需收在30日移动均线下方，汇价才会进一步走跌

* 我们已对1.3320处的空仓进行获利了结

* 预计到1.3298时会再次做空，因为此处有多道阻力存在

* 技术图表：tmsnrt.rs/2csV0ks

(完)

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