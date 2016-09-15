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货币新闻 | 2016年 9月 15日 星期四 14:24 BJT

欧股业绩：H&M 8月营收成长远低于预期，归咎于气候因素

路透斯德哥尔摩9月15日 - 瑞典低价流行服饰零售商Hennes & Mauritz (H&M) 周四表示，8月本币计算营收较上年同期成长7%，远低于路透调查预估中值的成长13%。

“8月销售状况有着非常好的开局。但集团运营市场中，8月下半月的气候大多异常炎热，导致销售受到负面影响，”H&M在一份声明中表示。

与此同时，这是2015年9月以来首度出现成长高于上年同期水准。

H&M会计年度第三季、也就是6-8月净营收总计为490亿瑞典克朗(58亿美元)，高于上年同期的460亿克朗，但低于预估的500亿克朗。(完)

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