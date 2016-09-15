国际油市：美国原油库存意外下降支撑油价上涨，但供应过剩担忧仍存

****主要国家经济指标预测--1月16日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 -- 顺差70
原油价格周三续跌约3%，因数据显示美国馏分油库存增加460万桶，这是馏分油库存自1月以来最大的周线涨幅，令库存达到六年的季节性高位。
“在一年中的这个时候，（原油库存）出现这样的下降是个好消息，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner说道。“但市场眼下似乎更加关注利比亚供应急剧上升的可能性。”
过去五个交易日，原油价格下跌约8%，市场愈发担心利比亚和尼日利亚原油供应恢复的可能性。
“尼日利亚和利比亚的出口都被国内战乱遏制了。但是，这两个国家正寻求在接下来数周内恢复部分设施，”澳新银行在报告重创。
利比亚正努力排除其祖韦提奈港口的不可抗力因素，表明利比亚的原油出口或将很快开始恢复。
预计尼日利亚原油供应也将恢复，因10月船期的夸伊博原油的报价已出现，即便油品等级方面的不可抗力仍存在。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/王琛；审校 白云/高琦)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 -- 顺差70
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月16日(一) 在暂无重要经济数据公布 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 26.0%
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583 -0.