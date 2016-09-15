国际油市：美国原油库存意外下降支撑油价上涨，但供应过剩担忧仍存

原油价格周三续跌约3%，因数据显示美国馏分油库存增加460万桶，这是馏分油库存自1月以来最大的周线涨幅，令库存达到六年的季节性高位。

“在一年中的这个时候，（原油库存）出现这样的下降是个好消息，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner说道。“但市场眼下似乎更加关注利比亚供应急剧上升的可能性。”

过去五个交易日，原油价格下跌约8%，市场愈发担心利比亚和尼日利亚原油供应恢复的可能性。

“尼日利亚和利比亚的出口都被国内战乱遏制了。但是，这两个国家正寻求在接下来数周内恢复部分设施，”澳新银行在报告重创。

利比亚正努力排除其祖韦提奈港口的不可抗力因素，表明利比亚的原油出口或将很快开始恢复。

预计尼日利亚原油供应也将恢复，因10月船期的夸伊博原油的报价已出现，即便油品等级方面的不可抗力仍存在。(完)

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