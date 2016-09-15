路透基点：禹洲地产签署三年半期俱乐部贷款，规模增至4亿美元--TRLPC

路透香港9月15日 - 汤森路透旗下基点报导，据公司及消息人士称，香港上市的中资开发商禹洲地产已于9月2日与九家银行签署三年半期俱乐部贷款，规模提高至4亿美元。

此项境外定期贷款由这家总部位于厦门的开发商自行安排，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码385个基点，提供430个基点的综合收益。

汇丰担任贷款代理行，也是作为牵头行参贷的九家银行之一。其他牵头行分别是中银香港、东亚银行、建行(亚洲)、恒生银行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、南洋商业银行和永隆银行。

借款人初始贷款规模目标为3亿美元。

贷款资金主要用于为成本更高的现有债务提供再融资。

该公司在9月2日的证交所申报资料中称，借款人部分境外子公司作为担保人。

根据公告，若董事会主席林龙安及其妻子郭英兰合共不再维持禹洲地产具投票权股本51%或以上的拥有权，或林龙安不再担任董事会主席，则将会构成违约事件。目前两人共计持有该公司68.03%的股权。

禹洲地产上次于2013年签约1.02亿美元等值的双档三年期贷款，利率为较Libor或香港银行同业拆息(Hibor)加码575个基点。(完) (编译 刘秀红；审校 王兴亚)