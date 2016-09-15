澳洲股市：连续第二日上涨，失业率触及三年低位提振人气

****主要国家经济指标预测--1月16日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 -- 顺差70
路透9月15日 - 澳洲股市周四连续第二日上涨，受益于金融股的涨势。此外，数据显示澳洲8月失业率触及三年低位。
澳股S&P/ASX 200指数 收高0.2%，或12.21点，报5,239.9点。
金融股为大盘贡献了近一半的涨幅。澳洲按市值计最大的银行--澳洲联邦银行(CBA) 收涨1.9%。
必和必拓 升1.4%。全球最大的锰生产商South32 涨逾3%，创下5月以来最高收位。
但能源股 整体下跌，石油巨头Santos 跌2.9%，为连续第八个交易日下滑。（完）
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 -- 顺差70
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月16日(一) 在暂无重要经济数据公布 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 26.0%
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583 -0.