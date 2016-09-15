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亚洲 | 2016年 9月 15日 星期四 15:12 BJT

澳洲股市：连续第二日上涨，失业率触及三年低位提振人气

路透9月15日 - 澳洲股市周四连续第二日上涨，受益于金融股的涨势。此外，数据显示澳洲8月失业率触及三年低位。

澳股S&P/ASX 200指数 收高0.2%，或12.21点，报5,239.9点。

金融股为大盘贡献了近一半的涨幅。澳洲按市值计最大的银行--澳洲联邦银行(CBA) 收涨1.9%。

必和必拓 升1.4%。全球最大的锰生产商South32 涨逾3%，创下5月以来最高收位。

但能源股 整体下跌，石油巨头Santos 跌2.9%，为连续第八个交易日下滑。（完）

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