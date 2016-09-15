《汇市简讯》美元/瑞郎技术面：守在早前高位附近但限于区间波动

0710GMT -

* 美元/瑞郎走出带有长上影线的K线图，表明需求在减弱

* 目前自1.0935起一线有多仓，并有以1.0980为目标的停止单

* 周三高点在1.0985，我们调整过的目标位在此水准略下方

* 30日移动均线，亦即波林格区间上缘限制了周三的涨势，汇价今日开报1.0947

* 汇价位于当前水平破坏了后市潜力，但趋势尚不会反转

* 技术图表：reut.rs/2cKklsJ

(完)

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