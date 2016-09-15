欧洲汇市：英镑下滑，等待英国央行利率决定及零售销售数据

英镑/美元 下跌0.15%至1.3220，周三曾跌至1.3139的两周低位。欧元/英镑 持平于0.8495。

分析师预计，英国央行料在1100GMT发表政策声明时重申英国退欧的不确定性将拖累经济。央行上个月降息至纪录低点并重启资产购买计划。

英国央行的再一次利率决议是在11月3日，分析师预计那次会议或会降息至0.1%左右。

“一系列好于预期的经济数据已经令11月降息15个基点的可能性降至约20%，”ING分析师Chris Turner表示，“今天的英国央行会议料让11月降息重新提上日程，从而令欧元/英镑回到0.8575。英国零售销售数据也可能令人失望。”

英镑在过去一个月里大体企稳，兑美元持于1.30上方，但随着欧盟领导人周五开会，料有更多的政治杂音出现。（完）

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