修正-欧元债市：公债收益率微涨，市场继过去一周大跌后恢复平静

(修正：标题和内文第一段中应为“过去一周”，而非“上周”)

路透伦敦9月15日 - 欧元区公债收益率周四微涨，但持于本周高位下方，市场恢复一定程度的平静；过去一周该市场担心各央行在提振经济成长方面已弹尽粮绝而走势动荡。

法国和西班牙计划于今日稍后出售逾100亿欧元公债，令公债收益率承压。

上周公债市场大跌后，目前地区公债市场相对平稳；上周大跌是因为一周前欧洲央行会议维持货币政策不变，令债市投资者大失所望。

德国指标10年期公债收益率 涨1个基点至0.04%。周三曾触及英国公投脱欧以来的最高位，收盘时下跌，中止了自去年底以来的最长连涨。

欧元区其它公债收益率上涨1-3个基点。

“欧洲央行会议之后的受挫程度是巨大的，”法国巴黎银行的欧洲利率策略师Patrick Jacq说道。“到了当前这种水平，跌势行将结束，但问题是债市能否回到看涨模式？”

Jacq还称，在下周美联储以及日本央行会议之前，债市人气仍将脆弱。

除了上周欧洲央行会议的无所作为，市场对主要央行刺激经济增长能力的担忧也在增加，这亦令公债收益率面临的压力不断上升。

比如，对日本央行或将减少购买长期公债的猜测，已令日本政府公债收益率曲线急剧陡化。

日本政府公债收益率周四下跌，帮助支撑固定收益市场人气。美国公债收益率 也从三个月高位回落。

“周五和周二大量抛售之后，公债在周一站稳了脚步，周三表现更好，”法兴银行分析师在报告中称。“虽然这令人鼓舞，但我们眼下仍保持守势。”

英国央行周四料将表示，尽管有迹象表明央行高估了6月退欧公投对英国经济造成的初步冲击，但其仍有可能在今年稍晚降息至略微高于零的水平。 (完)

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