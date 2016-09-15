修正-欧元债市：公债收益率微涨，市场继过去一周大跌后恢复平静

****主要国家经济指标预测--1月16日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 -- 顺差70
(修正：标题和内文第一段中应为“过去一周”，而非“上周”)
路透伦敦9月15日 - 欧元区公债收益率周四微涨，但持于本周高位下方，市场恢复一定程度的平静；过去一周该市场担心各央行在提振经济成长方面已弹尽粮绝而走势动荡。
法国和西班牙计划于今日稍后出售逾100亿欧元公债，令公债收益率承压。
上周公债市场大跌后，目前地区公债市场相对平稳；上周大跌是因为一周前欧洲央行会议维持货币政策不变，令债市投资者大失所望。
德国指标10年期公债收益率 涨1个基点至0.04%。周三曾触及英国公投脱欧以来的最高位，收盘时下跌，中止了自去年底以来的最长连涨。
欧元区其它公债收益率上涨1-3个基点。
“欧洲央行会议之后的受挫程度是巨大的，”法国巴黎银行的欧洲利率策略师Patrick Jacq说道。“到了当前这种水平，跌势行将结束，但问题是债市能否回到看涨模式？”
Jacq还称，在下周美联储以及日本央行会议之前，债市人气仍将脆弱。
除了上周欧洲央行会议的无所作为，市场对主要央行刺激经济增长能力的担忧也在增加，这亦令公债收益率面临的压力不断上升。
比如，对日本央行或将减少购买长期公债的猜测，已令日本政府公债收益率曲线急剧陡化。
日本政府公债收益率周四下跌，帮助支撑固定收益市场人气。美国公债收益率 也从三个月高位回落。
“周五和周二大量抛售之后，公债在周一站稳了脚步，周三表现更好，”法兴银行分析师在报告中称。“虽然这令人鼓舞，但我们眼下仍保持守势。”
英国央行周四料将表示，尽管有迹象表明央行高估了6月退欧公投对英国经济造成的初步冲击，但其仍有可能在今年稍晚降息至略微高于零的水平。 (完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 于春红/王琛；审校 白云/高琦)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 -- 顺差70
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月16日(一) 在暂无重要经济数据公布 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 26.0%
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583 -0.