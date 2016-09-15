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亚洲 | 2016年 9月 15日 星期四 16:23 BJT

金属期市：伦敦期铜持稳，中国进入连续假期

0755GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小跌0.1%至每吨4,767.50美元。周三跳涨2.6%，当日盘中也曾触及8月22日以来最高每吨4,781美元。

铜价已经突破100日及200日均线阻力，技术面看俏。

中国金融市场周四至周日将因中秋假期休市。

其他金属方面，LME期镍 持平。

国际镍业研究组织(INSG)数据显示，全球镍市7月供应缺口缩减至5,200吨，6月修正为短缺12,100吨，今年迄今累计供应不足42,500吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 白云/王兴亚)

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