《汇市简讯》英国零售销售数据好于预期，提振英镑/美元走升

0852GMT -

* 英国公布好于预期的零售销售数据后，英镑/美元涨至1.3245的高位

* 英国8月零售销售额较前月微跌0.2%；7月数据上修后增长1.9%，创下14年来最大7月增幅。8月的降幅也低于路透调查中分析师的预测中值下滑0.4%。

* 英镑在数据公布前所及的低点在1.3200美元

* 英退欧担忧持续存在，是英镑真正走高的很大障碍

* 据英国BBC报导，前欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)认为，未来12个月都不会就英退欧举行实质性谈判

* 1100GMT时英国央行将公布会议记录

(完)

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