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亚洲 | 2016年 9月 15日 星期四 17:45 BJT

路透基点：一嗨租车完成首次联贷，签署1.5亿美元三年定期贷款--TRLPC

路透香港9月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国汽车租赁服务提供商一嗨租车已完成首次联贷，签署1.5亿美元三年期定期贷款。

德意志银行担任牵头行兼簿记行。该交易吸引另外七家银行参与，包括担任牵头行兼簿记行的华美银行。

这笔贷款签约时间在8月底。

贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点，综合收益410个基点，平均期限两年半。

所贷资金将用于再融资、资本支出及为利息储备账户提供资金。

一嗨租车成立于2006年，其股票在美国Nasdaq市场上市，主要通过其子公司--上海一嗨汽车租赁有限公司、一嗨汽车服务（江苏）有限公司及它们的子公司和分支运营其汽车租赁业务。

具体安排如下： 牵头行兼簿记行 美元(单位：百万) 德意志银行 20 华美银行 30 牵头行 中国民生银行 25 中信银行(国际) 20 上海浦发银行 20 卡塔尔国民银行 15 主办行 招商银行 10 中国信托商业银行 10 合计 150 (完) (编译 刘秀红；审校 白云)

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