路透基点：一嗨租车完成首次联贷，签署1.5亿美元三年定期贷款--TRLPC

路透香港9月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国汽车租赁服务提供商一嗨租车已完成首次联贷，签署1.5亿美元三年期定期贷款。

德意志银行担任牵头行兼簿记行。该交易吸引另外七家银行参与，包括担任牵头行兼簿记行的华美银行。

这笔贷款签约时间在8月底。

贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点，综合收益410个基点，平均期限两年半。

所贷资金将用于再融资、资本支出及为利息储备账户提供资金。

一嗨租车成立于2006年，其股票在美国Nasdaq市场上市，主要通过其子公司--上海一嗨汽车租赁有限公司、一嗨汽车服务（江苏）有限公司及它们的子公司和分支运营其汽车租赁业务。