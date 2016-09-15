路透基点：一嗨租车完成首次联贷，签署1.5亿美元三年定期贷款--TRLPC

****主要国家经济指标预测--1月16日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 -- 顺差70
路透香港9月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国汽车租赁服务提供商一嗨租车已完成首次联贷，签署1.5亿美元三年期定期贷款。
德意志银行担任牵头行兼簿记行。该交易吸引另外七家银行参与，包括担任牵头行兼簿记行的华美银行。
这笔贷款签约时间在8月底。
贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点，综合收益410个基点，平均期限两年半。
所贷资金将用于再融资、资本支出及为利息储备账户提供资金。
一嗨租车成立于2006年，其股票在美国Nasdaq市场上市，主要通过其子公司--上海一嗨汽车租赁有限公司、一嗨汽车服务（江苏）有限公司及它们的子公司和分支运营其汽车租赁业务。
具体安排如下： 牵头行兼簿记行 美元(单位：百万) 德意志银行 20 华美银行 30 牵头行 中国民生银行 25 中信银行(国际) 20 上海浦发银行 20 卡塔尔国民银行 15 主办行 招商银行 10 中国信托商业银行 10 合计 150 (完) (编译 刘秀红；审校 白云)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 -- 顺差70
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月16日(一) 在暂无重要经济数据公布 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 26.0%
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583 -0.