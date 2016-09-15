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亚洲 | 2016年 9月 15日 星期四 18:43 BJT

东南亚股市：印尼和菲律宾涨幅超过2%，其他市场表现低迷

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   366.29     2.26   +0.62  +10.06   332.82
    新加坡                     2805.52    -3.83   -0.14   -2.68  2882.73
    马来西亚                  1652.99    -8.40   -0.51   -2.33  1692.51
    泰国                      1463.39     5.20   +0.36  +13.62  1288.02
    印尼                      5265.82   119.78   +2.33  +14.65  4593.01
    菲律宾                     7708.42   162.41   +2.15  +10.88  6952.08
    越南                        656.18    -0.46   -0.07  +13.32   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译/审校 孙茉莉/王洋)

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