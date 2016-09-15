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亚洲 | 2016年 9月 15日 星期四 18:56 BJT

香港个股：恒基地产拟出售一项中环商厦物业，代价近44亿港元

路透香港9月15日 - 香港主要地产商--恒基地产 周四称，拟向独立第三方出售其于中环一项商厦物业，代价43.68亿港元。

据公告，拟出售的物业于中环德辅道中188号名为金龙中心之大厦，建筑面积约15.6万平方尺，预计交易于今年12月1日完成。

恒地表示，估计本次出售录得之收益并列为公布盈利约19.96亿港元，或基础盈利约38.72亿港元，今年内入帐。

该公司上半年基础盈利按年下滑12.1%至47.82亿港元，尽管租金收益上升，但未能抵销期内物业销售收益减少的影响。

该股周四收跌0.11%，报45.35港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 屈桂娟)

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