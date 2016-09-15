香港个股：恒基地产拟出售一项中环商厦物业，代价近44亿港元

路透香港9月15日 - 香港主要地产商--恒基地产 周四称，拟向独立第三方出售其于中环一项商厦物业，代价43.68亿港元。

据公告，拟出售的物业于中环德辅道中188号名为金龙中心之大厦，建筑面积约15.6万平方尺，预计交易于今年12月1日完成。