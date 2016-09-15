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亚洲 | 2016年 9月 15日 星期四 19:39 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶小升，涨幅受日圆走强抑制

路透东京9月15日 - 指标东京工业品交易所(TOCOM)期胶周四小升，不过日圆走强和日本股市低迷抑制了期胶的涨幅。

TOCOM期胶基本保持稳定，上海期胶市场今天逢假日休市。

“由于缺乏沪胶的指引，市场今天很平静，”一位在东京的经纪商说。

美元兑日圆 报102.39，周三下午报102.83。

TOCOM指标2月期胶 <0#2JRU:>收盘上涨0.1日圆，报157.9日圆。

新加坡商品交易所(SICOM)10月期胶 最新报每公斤132.70美分，下跌0.1美分。

周四和周五中国市场逢中秋节假期休市。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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