马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受惠于马币走软

****澳新经济指标预测--1月16日-1月23日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月16日(一) 在暂无重要经济数据公布 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 26.0%
路透吉隆坡9月15日 - 马来西亚棕榈油期货周四上涨，摆脱前两个交易日的颓势，马币走软抵消了毛棕榈油出口税上调的影响。
一政府通知称，马来西亚上调10月毛棕榈油出口关税至6.5%，9月为5%。
马来西亚11月棕榈油期货 涨1.2%，收报每吨2,594马币。
周四成交量报58,606口，高于去年均量44,600口。
“税率上调将损及需求，不过马币疲弱的影响不可小觑，给棕榈油带来支撑。”吉隆坡一交易商说道。
马币兑美元周四下滑0.4%，报4.1370，稍早曾触及逾三个月来最低。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月16日(一) 在暂无重要经济数据公布 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 26.0%
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583 -0.