马来西亚期市：棕榈油期货上涨，受惠于马币走软

路透吉隆坡9月15日 - 马来西亚棕榈油期货周四上涨，摆脱前两个交易日的颓势，马币走软抵消了毛棕榈油出口税上调的影响。

一政府通知称，马来西亚上调10月毛棕榈油出口关税至6.5%，9月为5%。

马来西亚11月棕榈油期货 涨1.2%，收报每吨2,594马币。

周四成交量报58,606口，高于去年均量44,600口。

“税率上调将损及需求，不过马币疲弱的影响不可小觑，给棕榈油带来支撑。”吉隆坡一交易商说道。

马币兑美元周四下滑0.4%，报4.1370，稍早曾触及逾三个月来最低。(完)