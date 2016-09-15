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市场报道 | 2016年 9月 15日 星期四 21:43 BJT

美国热股：苹果称首批iPhone 7 Plus已在全球售罄，盘初上扬逾2%

路透9月15日 - 苹果 周三宣布，首批iPhone 7 Plus已在全球售罄。

苹果股价周四盘初上涨2.3%，报114.34美元，周三收报111.77美元。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 母红)

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