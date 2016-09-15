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市场报道 | 2016年 9月 15日 星期四 21:45 BJT

美国热股：TRANSOCEAN投资评级获调升，盘初上扬逾1%

路透9月15日 - Canaccord Genuity分析师上调钻机供应商TRANSOCEAN 评级至“持有”，原为“卖出”，并称目前股价是其状况的真实体现。

该公司股价周四盘初上扬1.2%，报9.23美元，周三收报9.12美元。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 母红)

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