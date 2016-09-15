国际油市：亚洲柴油和航煤价差仍受新加坡高库存的压制

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透9月15日 - 亚洲柴油和航煤价差周四仍受新加坡高库存的压制，行业消息人士称低迷的需求令油品积压在储罐。
International Enterprise的数据显示，9月14日止当周新加坡陆上柴油和航煤库存上升近5%至六周高点1,533.4万桶。
数据显示，中国向新加坡的柴油出口从前一周的10.2万吨下降至2.1万吨，而对印尼、马来西亚、越南的出口大幅下滑，可能助长了库存的攀升。
越南的Petrolimex Aviation通过季度合约求购最多8.6万吨航煤。交易员表示，该公司要求船货源自东盟国家，以便能享受较低税率的优惠。
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)出售一艘从Haldia装船的高硫柴油船货，总计1.51万吨，船期为9月27-29日。
价格细节和船货的买家尚不能确认。
南非第二大炼厂--日产能13.5万桶的Engen炼厂周四表示，将从9月19日起关闭三周进行例行维护。
交易员称PetroSA进入现货市场求购一艘11月初的柴油船货，可能是为了补充国内的缺口。
新加坡现货市场上，有一笔柴油成交，没有航煤成交。
道达尔以较新加坡10月3-7日平均报价每桶升水0.30美元的价格，向维多出售25万桶船期为10月4-8日的含硫10ppm柴油。(完)
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