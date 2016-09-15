国际油市：亚洲汽油裂解价差跳涨至三个半月高点

路透新加坡9月15日 - 亚洲汽油裂解价差周四大涨近13%或每桶1.01美元，至三个半月高点每桶8.84美元，延续海外欧洲市场强劲，并反映出新加坡库存下滑。

据官方数据显示，截止9月14日一周新加坡岸上轻质馏分油库存减少12.8%或175.7万桶，至约1,200万桶。是次降幅令库存来到自去年11月11日以来最低。

数据显示，约有20.8万吨汽油从新加坡运至印尼，上周为16.4万吨左右。

此外，印度Hindustan Petroleum的需求也支撑了市场。

亚洲石脑油裂解价差升至每吨38.30美元，为近两个月最高，交易商指因汽油基本面强劲，且预期需求增加，因随着冬季临近液化石油气(LPG)价格看涨。

“石脑油现在追随汽油涨势，”一新加坡业内人士称，并补充道LPG价格上涨也是影响因素之一。

新加坡现货市场，汽油和石脑油各成交两笔。(完)