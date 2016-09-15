国际油市：亚洲汽油裂解价差跳涨至三个半月高点

****澳新经济指标预测--1月16日-1月23日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月16日(一) 在暂无重要经济数据公布 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 26.0%
路透新加坡9月15日 - 亚洲汽油裂解价差周四大涨近13%或每桶1.01美元，至三个半月高点每桶8.84美元，延续海外欧洲市场强劲，并反映出新加坡库存下滑。
据官方数据显示，截止9月14日一周新加坡岸上轻质馏分油库存减少12.8%或175.7万桶，至约1,200万桶。是次降幅令库存来到自去年11月11日以来最低。
数据显示，约有20.8万吨汽油从新加坡运至印尼，上周为16.4万吨左右。
此外，印度Hindustan Petroleum的需求也支撑了市场。
亚洲石脑油裂解价差升至每吨38.30美元，为近两个月最高，交易商指因汽油基本面强劲，且预期需求增加，因随着冬季临近液化石油气(LPG)价格看涨。
“石脑油现在追随汽油涨势，”一新加坡业内人士称，并补充道LPG价格上涨也是影响因素之一。
新加坡现货市场，汽油和石脑油各成交两笔。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月16日(一) 在暂无重要经济数据公布 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 26.0%
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583 -0.