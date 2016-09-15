全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费攀升

路透9月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，因海岬型船运费攀升。

整体乾散货运价指数 上升8点或1.06%，至764点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨43点，或约3%，报1,487点。海岬型船舶日均获利上涨360美元，报9,618美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

一船运经纪周四表示，在关键的亚洲航线上，大型海岬型船运费下周可能持稳在目前的水平，市场活动淡静。

经纪说，本周中国和韩国假期，下周日本假期，市场活动将减少。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑4点，报645点。日均获利下降33美元，报5,173美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。