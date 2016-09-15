全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费攀升

****澳新经济指标预测--1月16日-1月23日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月16日(一) 在暂无重要经济数据公布 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 26.0%
路透9月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，因海岬型船运费攀升。
整体乾散货运价指数 上升8点或1.06%，至764点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上涨43点，或约3%，报1,487点。海岬型船舶日均获利上涨360美元，报9,618美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
一船运经纪周四表示，在关键的亚洲航线上，大型海岬型船运费下周可能持稳在目前的水平，市场活动淡静。
经纪说，本周中国和韩国假期，下周日本假期，市场活动将减少。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑4点，报645点。日均获利下降33美元，报5,173美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 下跌4点，至661点；灵便型船运价指数 持平于415点。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月16日(一) 在暂无重要经济数据公布 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 26.0%
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583 -0.
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美国大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。