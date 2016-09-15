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货币新闻 | 2016年 9月 15日 星期四 21:32 BJT

标题新闻：全球7月锌供应缺口降至5,000吨，6月缺口上修至5.3万吨－国际铅锌研究小组(ILZSG)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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