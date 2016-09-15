国际油市：亚洲燃料油承压，预期更多西方套利船货流入

****澳新经济指标预测--1月16日-1月23日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月16日(一) 在暂无重要经济数据公布 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 26.0%
路透新加坡9月15日 - 亚洲燃料油交易商周四基本上保持观望态度，此前亚洲燃料油价格下跌，且看来价格在本月稍后将进一步承压，因将有更多西方套利船货流入。
路透数据显示，自上周四以来，新加坡市场380-cst和180-cst高硫燃料油现货价格累计下跌3.5%-5%不等。
“过去一周整体趋势为下行，但下行趋势头压倒了油价的上涨努力，使让交易商感到不安，”一新加坡燃料油交易商说。
“尽管通常市场波动会提供良好的买卖机会，但也令人不安，因为市场没有明确方向，”交易商补充说。
据报周四普氏窗口仅有两宗交易达成，而市场上共有16个380-cst高硫燃料油买盘和卖盘。
基于油轮船务数据，交易商估计，有超过400万吨燃料油将在9月底运抵新加坡。
新加坡国际企业发展局(IE)数据显示，在截至9月14日该周，多至13家新加坡主要原油和原油储存公司的燃料油库存下降至两周低位2,158万桶。
数据显示，这较之前一周仅下降12.9万桶。
IE数据还显示，燃料油进口总计92.25万吨，其中71.6760万吨来自阿联酋、马来西亚、俄罗斯和伊朗四个国家。
但燃料油出口总计59.0581万吨，其中48.2895万吨供应给马来西亚和中国。
交易商表示，韩国和日本假期将至，当地的燃料油市场交投淡静。
Coastal向摩科瑞买入2万吨380-cst高硫燃料油，价格为每桶242美元，船期为10月7-11日。
兴隆向摩科瑞买入2万吨380-cst高硫燃料油，价格与9月均价持平，船期为10月11-15日。(完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月16日(一) 在暂无重要经济数据公布 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 -- 26.0%
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583 -0.