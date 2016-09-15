国际油市：亚洲燃料油承压，预期更多西方套利船货流入

路透新加坡9月15日 - 亚洲燃料油交易商周四基本上保持观望态度，此前亚洲燃料油价格下跌，且看来价格在本月稍后将进一步承压，因将有更多西方套利船货流入。

路透数据显示，自上周四以来，新加坡市场380-cst和180-cst高硫燃料油现货价格累计下跌3.5%-5%不等。

“过去一周整体趋势为下行，但下行趋势头压倒了油价的上涨努力，使让交易商感到不安，”一新加坡燃料油交易商说。

“尽管通常市场波动会提供良好的买卖机会，但也令人不安，因为市场没有明确方向，”交易商补充说。

据报周四普氏窗口仅有两宗交易达成，而市场上共有16个380-cst高硫燃料油买盘和卖盘。

基于油轮船务数据，交易商估计，有超过400万吨燃料油将在9月底运抵新加坡。

新加坡国际企业发展局(IE)数据显示，在截至9月14日该周，多至13家新加坡主要原油和原油储存公司的燃料油库存下降至两周低位2,158万桶。

数据显示，这较之前一周仅下降12.9万桶。

IE数据还显示，燃料油进口总计92.25万吨，其中71.6760万吨来自阿联酋、马来西亚、俄罗斯和伊朗四个国家。

但燃料油出口总计59.0581万吨，其中48.2895万吨供应给马来西亚和中国。

交易商表示，韩国和日本假期将至，当地的燃料油市场交投淡静。

Coastal向摩科瑞买入2万吨380-cst高硫燃料油，价格为每桶242美元，船期为10月7-11日。

兴隆向摩科瑞买入2万吨380-cst高硫燃料油，价格与9月均价持平，船期为10月11-15日。(完)