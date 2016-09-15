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债券 | 2016年 9月 15日 星期四 23:43 BJT

标题新闻：在美国零售销售和政府支出数据公布后，亚特兰大联储将第三季成长预估从3.3%降至3%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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