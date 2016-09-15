欧洲汇市：英镑下滑，因英国央行暗示今年稍后会进一步降息

路透伦敦9月15日 - 英镑兑欧元和美元周四下滑，此前英国央行维持 利率在纪录低位不变，暗示今年稍后可能进一步降息。 英国最新的会议声明称，今年稍后仍有可能降息至略高于零，即便英 国公投退欧后对英国经济的冲击要小于上月预期。 英镑兑欧元 跌至1.3180美元低位，但在1540 GMT，反弹至约 1.32美元，日内下跌约0.3%。英镑兑欧元 跌0.2%，至0.8512 英镑。 上周英镑触及七周高位1.3445美元，从7月触及的30年低位上涨超过5 %，因一系列经济数据好于预期，令投资者缩减处于纪录高位的英镑空头 仓位。但从此以后，英镑回落近2%。 “我认为从短期合理价值预估来看，英镑现在的确偏高，”法国巴黎 银行汇市策略师Sam Lynton-Brown说。“市场上周出现轧空，但英镑的涨 势有些过度。” 英国央行周四表示，九名委员一致同意维持利率在纪录低点0.25%不 变。英国央行亦以9票全票通过维持4,350亿英镑的购债目标不变，继续推 行新计划买进100亿英镑公司债。 下次英国央行会议将在11月3日召开，分析师预计英央行将再减息15 个基点，至约0.1%。 周四稍早数据显示，继7月表现出色之后，8月零售销售仅仅略微走软 ，暗示6月该国的脱欧公投对消费者的支出意愿几乎未产生影响。 在该数据公布后，英国央行会议决定公布前，英镑报1.3243美元。(完)