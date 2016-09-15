南非汇市：兰特反弹，此前美国零售销售疲弱降低美国加息预期

更新版 1-意大利评等：DBRS调降意大利主权评级，银行业融资成本恐上升
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透约翰内斯堡9月15日 - 南非兰特周四上涨逾1%，将近期反弹的势头延续至第二日，此前美国零售销售数据疲弱，提振投资者对高收益新兴市场资产的胃纳。
1600 GMT，兰特兑美元 上涨0.98%，报14.1820兰特，略低于盘中触及的9月9日来最高14.1020兰特。
美国8月零售销售数据跌幅超过预期，令投资者人气倾向高收益和高风险资产，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)在下周会议上升息的可能性减弱。
近期兰特走势缺乏方向，因南非政治局势紧张和对全球利率方向的疑虑。但从目前情况来看，兰特将会寻求进一步攀升，可能会测试14.1000附近的技术阻力。(完)
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
路透伦敦1月13日 - 欧债收益率(殖利率)周五上升，因美国政策制定者的讲话引发市场担心，美国货币政策收紧速度可能要快于先前预期。