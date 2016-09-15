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债券 | 2016年 9月 16日 星期五 01:04 BJT

南非汇市：兰特反弹，此前美国零售销售疲弱降低美国加息预期

路透约翰内斯堡9月15日 - 南非兰特周四上涨逾1%，将近期反弹的势头延续至第二日，此前美国零售销售数据疲弱，提振投资者对高收益新兴市场资产的胃纳。

1600 GMT，兰特兑美元 上涨0.98%，报14.1820兰特，略低于盘中触及的9月9日来最高14.1020兰特。

美国8月零售销售数据跌幅超过预期，令投资者人气倾向高收益和高风险资产，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)在下周会议上升息的可能性减弱。

近期兰特走势缺乏方向，因南非政治局势紧张和对全球利率方向的疑虑。但从目前情况来看，兰特将会寻求进一步攀升，可能会测试14.1000附近的技术阻力。(完)

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