欧元债市：葡萄牙公债收益率急升，受该国预算预警拖累

更新版 1-意大利评等：DBRS调降意大利主权评级，银行业融资成本恐上升
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透伦敦9月15日 - 葡萄牙公债收益率周四急升，势将录得近三个月来最大单日涨幅，此前葡萄牙预算监督机构警告，该国经济放缓，预算赤字和GDP之比可能超过欧盟定下的目标。
尽管分析师谨慎地认为，葡萄牙公债收益率走势可能因成交清淡被放大，但他们表示，上述预警导致葡萄牙评级被下调的可能性增加，一旦评级被调降，该国公债将不符合欧洲央行购债的条件。
“目前，任何和葡萄牙财政状况有关的消息都会影响(葡萄牙公债)市场，”法国农业信贷银行分析师Orlando Green说。
评级机构DBRS将在10月21日检讨葡萄牙的信贷评等。DBRS是唯一一家给予葡萄牙投资级评等的评级机构。投资级评等是满足欧洲央行购债要求的必要条件。
葡萄牙10年期公债 收益率升18个基点，至3.45%，为6月24日英国退欧公投结果公布后的最大单日升幅。(完)
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
路透伦敦1月13日 - 欧债收益率(殖利率)周五上升，因美国政策制定者的讲话引发市场担心，美国货币政策收紧速度可能要快于先前预期。