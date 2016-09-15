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债券 | 2016年 9月 16日 星期五 02:21 BJT

欧元债市：葡萄牙公债收益率急升，受该国预算预警拖累

路透伦敦9月15日 - 葡萄牙公债收益率周四急升，势将录得近三个月来最大单日涨幅，此前葡萄牙预算监督机构警告，该国经济放缓，预算赤字和GDP之比可能超过欧盟定下的目标。

尽管分析师谨慎地认为，葡萄牙公债收益率走势可能因成交清淡被放大，但他们表示，上述预警导致葡萄牙评级被下调的可能性增加，一旦评级被调降，该国公债将不符合欧洲央行购债的条件。

“目前，任何和葡萄牙财政状况有关的消息都会影响(葡萄牙公债)市场，”法国农业信贷银行分析师Orlando Green说。

评级机构DBRS将在10月21日检讨葡萄牙的信贷评等。DBRS是唯一一家给予葡萄牙投资级评等的评级机构。投资级评等是满足欧洲央行购债要求的必要条件。

葡萄牙10年期公债 收益率升18个基点，至3.45%，为6月24日英国退欧公投结果公布后的最大单日升幅。(完) 　　

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