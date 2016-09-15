版本:
中国
债券 | 2016年 9月 16日 星期五 02:49 BJT

标题新闻：德国央行总裁魏德曼称欧洲央行在考虑调整购债计划时应坚持按出资比率购买的原则

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐