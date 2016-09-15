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债券 | 2016年 9月 16日 星期五 07:58 BJT

欧洲金融：德国央行总裁称，欧洲央行应坚持按出资比例购债的原则

在欧洲央行的决策官员中，魏德曼的态度最为强硬，他同时表示各国央行对于微调景气循环的慾望应有所自制，并警告称不该屈从市场压力而扩大宽松。

他称，“部分分析师希望央行承担更多责任，并要求扩大市场干预，在我看来央行官员比较不容易受这类错误观念影响。”

通胀未达到欧洲央行目标已经超过三年时间，目前处于零通胀状态。

但魏德曼称，在央行解读其维持中期通胀率略低于2%的职责时，应该有一些自由裁量权，这呼应荷兰央行总裁克诺特周三说法。

“在此概念下，中期不意味着‘很远的未来的某个时点’，但也不是‘尽快达到’”。(完)

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