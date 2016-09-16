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市场报道 | 2016年 9月 16日 星期五 08:13 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月16日-9月23日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值
    
    9月12日当周       
    
    9月16日(五)
    1230 加拿大制造业销售                              7月      +1.0%        +0.8%
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)   8月      +0.1%         持平 
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +1.0%        +0.8% 
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%        +0.1% 
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.2%        +2.2%
             每周平均实质所得(较前月)                             --         +0.6%
    1400 美国密西根大学消费者信心指数               9月初值      90.8         89.8
                             现况指数                           107.5        107.0
                             预期指数                            79.3         78.7
    1530 美国克利夫兰联储CPI                           8月        --         +0.2%
    2000 美国整体资本流动(亿美元)                      7月        --   净流出2,028
         外资购买美国公债(亿美元)                                 --     净卖出329 
    
    9月19日当周
    
    9月19日(一)
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数          9月        60            60   
    
    9月20日(二) 
    1230 美国建筑许可年率(万户)                        8月     115.9          114.4
             建筑许可(较前月)                                     --          -0.8%
             房屋开工年率(万户)                                120.0          121.1
             房屋开工(较前月)                                     --          +2.1% 
    
    9月21日(三)
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                  7月        --          +0.7%
    1800 美联储联邦基金利率                                       --      0.25-0.5%
    
    9月22日(四)
    1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)      7月        --         +0.2%
                                     (较上年同期)                 --         +5.6%
    1400 美国成屋销售年率(万户)                        8月        544          539
             成屋销售(较前月)                                     --         -3.2%
    1400 美国领先指标(较前月)                          8月       持平        +0.4%  
    
    9月23日(五)
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       9月初值        --          52.0
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             8月        --         -0.2%
                              (较上年同期)                        --         +1.3%
               央行核心CPI(较前月)                                --          持平
                          (较上年同期)                            --         +2.1%
    1230 加拿大零售销售(较前月)                        7月        --         -0.1%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                         --         -0.8%
    (完)
    
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 戴素萍 审校 李爽)

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