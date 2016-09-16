美国与加拿大经济指标预测--9月16日-9月23日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月12日当周 9月16日(五) 1230 加拿大制造业销售 7月 +1.0% +0.8% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.1% 持平 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.0% +0.8% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.2% +2.2% 每周平均实质所得(较前月) -- +0.6% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 9月初值 90.8 89.8 现况指数 107.5 107.0 预期指数 79.3 78.7 1530 美国克利夫兰联储CPI 8月 -- +0.2% 2000 美国整体资本流动(亿美元) 7月 -- 净流出2,028 外资购买美国公债(亿美元) -- 净卖出329 9月19日当周 9月19日(一) 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 60 60 9月20日(二) 1230 美国建筑许可年率(万户) 8月 115.9 114.4 建筑许可(较前月) -- -0.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 121.1 房屋开工(较前月) -- +2.1% 9月21日(三) 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 7月 -- +0.7% 1800 美联储联邦基金利率 -- 0.25-0.5% 9月22日(四) 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 7月 -- +0.2% (较上年同期) -- +5.6% 1400 美国成屋销售年率(万户) 8月 544 539 成屋销售(较前月) -- -3.2% 1400 美国领先指标(较前月) 8月 持平 +0.4% 9月23日(五) 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 52.0 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -- -0.2% (较上年同期) -- +1.3% 央行核心CPI(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +2.1% 1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 -- -0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) -- -0.8% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 李爽)