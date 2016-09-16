金砖国家：9月15日股汇市收盘纵览

路透9月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月15日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.43%，报888.98点。

中国金融市场周四逢中秋假期休市

香港股市：温和收涨，得益于投资者逢低买入

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巴西股市：拉美股市与货币大多上涨，因疲弱的美国经济数据令该国即将升息的预期减弱。指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.49%，报57,909.488点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.3004/17，上日收报3.3415/30。

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南非股市：下跌，黄金及铂金价格走软，令矿业股承压。指标Top-40指数 收盘下跌0.59%，报45,713.44点；大盘综合指数 收盘下跌0.62%，报52,174.26点。

南非汇市：兰特反弹，此前美国零售销售疲弱降低美国加息预期

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印度股市：连续第二日上涨，因Bharat Heavy Electricals等个股出现空头回补，但由于对全球各央行刺激成长的能力仍存有疑虑，市场气氛仍相当审慎。BSE指数 收盘上涨0.14%，报28,412.89点；NSE指数 收盘上涨0.18%，报8,742.55点。

印度汇市：卢比周四下跌，此前有电视报导称商务部拟提议让卢比贬值以促进出口；不过在财政部出面否认后，卢比削减跌幅。卢比兑美元 收报67.0175/67.0275，上日收报66.8875/66.8975。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.04%，报970.93点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘近持平，报503.03点。