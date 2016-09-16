《全球重要经济事件一览表》--9月16日-9月23日

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9月16日(五)

布拉提斯拉瓦--欧盟峰会。除英国外的27个欧盟国家领导人将讨论如何在英国退欧公投后提振欧盟经济(0600)。

巴黎--英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在一个会议上，参加有关反思资本管制与资本流动的讨论(0930)。

莫斯科--俄罗斯央行公布利率决定(1030)。

9月19日(一)

--中国国际经济交流中心主办“经济每月谈”，主题为化解过剩产能的思路与出路。

9月20日(二)

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议。

纽约--西班牙代理经济部长德金多斯出席全球经济论坛。

魁北克市--加拿大央行总裁波洛兹将在魁北克市发表讲话(1630)。

伦敦--英国央行金融政策委员会召开会议。

悉尼--澳洲央行将公布9月货币政策会议记录(0130)。

东京--日本央行召开货币政策会议(至9月21日)。

9月21日(三)

东京--日本央行公布利率决定。

大连--第十六届中国钢铁原材料国际研讨会召开，至23日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。

雅加达--印尼央行召开理事会会议(至9月22日)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议。无宣布利率决定的计划。

华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定(1800)，美联储主席叶伦召开新闻发布会(1830)。

惠灵顿--新西兰央行宣布官方隔夜拆款利率(2100)。

9月22日(四)

伦敦--英国央行金融政策委员会公布声明(0830)。

罗马--意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)在罗马主持召开会议，主题为“欧元区和世界经济”。

法兰克福--欧洲央行公布经济公报(0800)。

法兰克福--欧洲央行公布第二次定向长期再融资操作(TLTRO)结果(0930)。

法兰克福--欧洲央行全行委员会会议。

雅加达--印尼央行利率决定(0700)。

奥斯陆--挪威央行公布利率决定和货币政策报告(0800)。

比勒陀利亚--南非央行公布利率决定(1300)。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。

9月23日(五)

曼谷--泰国央行发布经济预估更新(0030)。

费城--费城联邦储备银行总裁哈克、克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特与亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特出席有关“银行总裁的视角：美联储在社区中的作用”的会议，此后费城联储将举行主题为“重新创造我们的社区：我们经济的转型”的会议(1600)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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