国际油市：油价下跌，因担心利比亚和尼日利亚恢复供应加剧市场压力

贝克休斯(Baker Hughes)将于周五发布9月16日止当周的美国活跃钻机数(rig count)数据。美国原油价格自8月初以来一直守在每桶40美元上方，帮助支撑美国活跃钻机数的增长。

交易员表示，利比亚和尼日利亚的供应恢复，将妨碍全球原油市场恢复平衡，从而压制人气。

消息人士周四称，艾克森美孚(Exxon Mobil)已准备好输油管，用于出口尼日利亚夸伊博原油。首批船货预计最早将在9月底装货。(完)

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