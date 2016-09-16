企业并购：英国商业资讯服务业者Informa以11.8亿英镑收购美国Penton

执行长Stephen Carter向路透表示，“我们希望会展及商展业务、商业情报及资讯服务等业务增长。我们在思考下一阶段成长时，很自然地将目光放到美国。”

Carter补充称，Penton在航空、农产品、天然食品、基础建设、以及科技媒体通讯(TMT)等领域建立起了品牌。

Liberum分析师团队表示，“我们认为这起交易对于Informa而言是大利多，不但对获利有加分效果，同时也让其在经营地域及部门方面有吸引力的领域上得以扩张。”

这笔交易预期11月完成，在完成后的第一个财年就可望对公司获利做出贡献。Liberum预期在Penton加入后，2018年Informa获利可增长7-8%。

Informa在伦敦证交所挂牌股票周四收高4.9%至7.097英镑。(完)