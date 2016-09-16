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货币新闻 | 2016年 9月 16日 星期五 10:14 BJT

芝加哥期市：大豆价格下滑，料将录得逾3%的周线跌幅

以下是0129GMT报价：
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日     30日  RSI
                                                   涨跌%  移动均值
    CBOT小麦             397.75    -1.75    -0.44%       -1.30%    418.97    67
    CBOT玉米             328.75    -1.25    -0.38%    -0.90%    332.58    61
    CBOT大豆             948.50    -2.00    -0.21%    +0.61%    977.36    29
    CBOT稻米               9.85     0.05    +0.56%    -0.51%      9.80    66
    美国原油              43.65    -0.26    -0.59%    +0.16%    $45.39    40
    汇率 
    欧元/美元            $1.124    $0.000    -0.01%    -0.08%    
    美元/澳元            0.7509    0.000    -0.07%    +0.58%    

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王颖/龚芳; 审校 张若琪/郑茵/王丽鑫)

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