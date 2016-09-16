芝加哥期市：大豆价格下滑，料将录得逾3%的周线跌幅

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下是0129GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 397.75 -1.75 -0.44% -1.30% 418.97 67 CBOT玉米 328.75 -1.25 -0.38% -0.90% 332.58 61 CBOT大豆 948.50 -2.00 -0.21% +0.61% 977.36 29 CBOT稻米 9.85 0.05 +0.56% -0.51% 9.80 66 美国原油 43.65 -0.26 -0.59% +0.16% $45.39 40 汇率 欧元/美元 $1.124 $0.000 -0.01% -0.08% 美元/澳元 0.7509 0.000 -0.07% +0.58% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/龚芳; 审校 张若琪/郑茵/王丽鑫)
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路透1月13日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年1月10日洲际交易所(ICE)棉花持 仓状况报告，每口以50,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约264,089口 138,819 21,345 21,782 82,880 212,305 243,481 255,432 20,608 8,657 较1月3日变动(未平仓合约：增加16,931口) 14,395 2,943 3,765 -3,720 10,115 14,440 16,823 2,491 108 各类未
路透1月13日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月10日芝加哥期货交易所(CBOT )大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(628,625口) 196,625 77,523 76,364 312,319 370,519 585,308 524,406 43,317 104,219 较1月3日变动(未平仓合约：减少1,134口) 1,222 7,950 -5,551 2,931 -3,376 -1,398 -977 264 -157 各类未平仓合