芝加哥期市：大豆价格下滑，料将录得逾3%的周线跌幅

以下是0129GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 397.75 -1.75 -0.44% -1.30% 418.97 67 CBOT玉米 328.75 -1.25 -0.38% -0.90% 332.58 61 CBOT大豆 948.50 -2.00 -0.21% +0.61% 977.36 29 CBOT稻米 9.85 0.05 +0.56% -0.51% 9.80 66 美国原油 43.65 -0.26 -0.59% +0.16% $45.39 40 汇率 欧元/美元 $1.124 $0.000 -0.01% -0.08% 美元/澳元 0.7509 0.000 -0.07% +0.58% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/龚芳; 审校 张若琪/郑茵/王丽鑫)