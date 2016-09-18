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亚洲 | 2016年 9月 19日 星期一 07:10 BJT

****主要国家经济指标预测--9月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值         前值
    
    9月19日(一)
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)           7月           --       盈余376
               经季节调整经常帐(亿欧元)                           --       盈余282
               直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                    --           214
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数       9月           60            60
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值

    9月16日(五)
    0200 中国汤森路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI)   9月       65.1        -- 
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI)   9月       40.3        -- 
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI)   9月       39.1        --  
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI)   9月       49.9        --  
    0300 新西兰公债海外持有比例                        8月      63.6%        -- 
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  7月  顺差29.07        --  
               全球贸易收支(亿欧元)                         顺差77.95        --  
    0900 欧元区劳工成本(较上年同期)                  第二季     +1.0%        --    
               薪资(较上年同期)                                 +0.9%        --   
    1230 加拿大制造业销售                              7月      +0.1%      +1.0%   
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)   8月      +0.2%      +0.1%   
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +1.1%      +1.0%  
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.3%      +0.2%  
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.3%      +2.2%
             每周平均实质所得(较前月)                           -0.4%        --    
    1400 美国密西根大学消费者信心指数               9月初值      89.8       90.8   
                             现况指数                           103.5      107.5   
                             预期指数                            81.1       79.3   
    1530 美国克利夫兰联储CPI                           8月      +0.2%        --   
    2000 美国整体资本流动(亿美元)                      7月  流入1,406        -- 
         外资购买美国公债(亿美元)                             卖出131        --
    
    9月18日(日)
    2200 新西兰Westpac消费者信心调查                  第三季    108.0        --
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (编译 张若琪/王洋 审校 戴素萍)

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