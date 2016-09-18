主要国家经济指标预测--9月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月19日(一) 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 7月 -- 盈余376 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余282 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 214 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 60 60 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月16日(五) 0200 中国汤森路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 9月 65.1 -- 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 9月 40.3 -- 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 9月 39.1 -- 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 9月 49.9 -- 0300 新西兰公债海外持有比例 8月 63.6% -- 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 顺差29.07 -- 全球贸易收支(亿欧元) 顺差77.95 -- 0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 +1.0% -- 薪资(较上年同期) +0.9% -- 1230 加拿大制造业销售 7月 +0.1% +1.0% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.2% +0.1% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.1% +1.0% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.3% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.3% +2.2% 每周平均实质所得(较前月) -0.4% -- 1400 美国密西根大学消费者信心指数 9月初值 89.8 90.8 现况指数 103.5 107.5 预期指数 81.1 79.3 1530 美国克利夫兰联储CPI 8月 +0.2% -- 2000 美国整体资本流动(亿美元) 7月 流入1,406 -- 外资购买美国公债(亿美元) 卖出131 -- 9月18日(日) 2200 新西兰Westpac消费者信心调查 第三季 108.0 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 张若琪/王洋 审校 戴素萍)