更新版 1-新加坡数据：8月出口增长停滞，前景疲弱带来刺激压力

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
新加坡8月时将2016年经济增幅预估从先前的1-3%下调至1-2%，为进一步政策刺激留下伏笔。
8月对美国出口较上年同期增长4.8%，7月时下降19.1%。
非电机和发动机、磁盘媒体产品及电信设备销售激增。
8月对中国出口较上年同期减少5.4%，降幅远少于7月时的16.6%。
8月对欧盟出口较上年同期萎缩15.6%，7月时增长3.0%。
8月电子产品出口较上年同期减少6.0%，7月减少12.9%。
8月药品出口则减少17.9%，7月增长12.7%。药品出口的波动通常较为剧烈。(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 张涛/李爽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。