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亚洲 | 2016年 9月 16日 星期五 10:47 BJT

更新版 1-新加坡数据：8月出口增长停滞，前景疲弱带来刺激压力

新加坡8月时将2016年经济增幅预估从先前的1-3%下调至1-2%，为进一步政策刺激留下伏笔。

8月对美国出口较上年同期增长4.8%，7月时下降19.1%。

非电机和发动机、磁盘媒体产品及电信设备销售激增。

8月对中国出口较上年同期减少5.4%，降幅远少于7月时的16.6%。

8月对欧盟出口较上年同期萎缩15.6%，7月时增长3.0%。

8月电子产品出口较上年同期减少6.0%，7月减少12.9%。

8月药品出口则减少17.9%，7月增长12.7%。药品出口的波动通常较为剧烈。(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 张涛/李爽)

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