《美国上市公司业绩公布日程表》--9月16日至9月23日

路透9月16日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊 说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 公布日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 2016/9/20 BMO LEN.N Q3 2016 Lennar Corp 2016/9/20 BMO CCL.N Q3 2016 嘉裕(Carnival Corp) 2016/9/20 AMC ADBE.OQ Q3 2016 Adobe Systems Inc 2016/9/20 20:15 FDX.N Q1 2017 联邦快递(FedEx) 2016/9/21 BMO GIS.N Q1 2017 General Mills Inc 2016/9/21 BMO KMX.N Q2 2017 Carmax Inc 2016/9/21 AMC BBBY.OQ Q2 2016 Bed Bath & Beyond Inc. 2016/9/21 AMC RHT.N Q2 2017 红帽 2016/9/22 BMO AZO.N Q4 2016 Autozone Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 杜明霞；审校 于春红)