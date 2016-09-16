《美国上市公司业绩公布日程表》--9月16日至9月23日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透9月16日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊 说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 公布日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 2016/9/20 BMO LEN.N Q3 2016 Lennar Corp 2016/9/20 BMO CCL.N Q3 2016 嘉裕(Carnival Corp) 2016/9/20 AMC ADBE.OQ Q3 2016 Adobe Systems Inc 2016/9/20 20:15 FDX.N Q1 2017 联邦快递(FedEx) 2016/9/21 BMO GIS.N Q1 2017 General Mills Inc 2016/9/21 BMO KMX.N Q2 2017 Carmax Inc 2016/9/21 AMC BBBY.OQ Q2 2016 Bed Bath & Beyond Inc. 2016/9/21 AMC RHT.N Q2 2017 红帽 2016/9/22 BMO AZO.N Q4 2016 Autozone Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 杜明霞；审校 于春红)
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路透1月13日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年1月10日洲际交易所(ICE)棉花持 仓状况报告，每口以50,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约264,089口 138,819 21,345 21,782 82,880 212,305 243,481 255,432 20,608 8,657 较1月3日变动(未平仓合约：增加16,931口) 14,395 2,943 3,765 -3,720 10,115 14,440 16,823 2,491 108 各类未
路透1月13日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月10日芝加哥期货交易所(CBOT )小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(463,755口) 156,632 203,818 92,917 167,325 123,928 416,874 420,663 46,881 43,092 较1月3日变动(未平仓合约：增加5,907口) 2,794 -22,464 7,099 486 19,384 10,379 4,019 -4,472 1,888