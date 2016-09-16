国际油市：油价下跌，因担心利比亚和尼日利亚恢复供应加大市场压力

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
贝克休斯(Baker Hughes)将于周五发布9月16日止当周的美国活跃钻机数数据。西德克萨斯中质油(WTI)价格自8月初以来一直守在每桶40美元上方，帮助支撑美国活跃钻机数的增长。
截至9月9日的一周，美国活跃钻机数增加七座至414座，为2月以来最多。
交易员称，利比亚和尼日利亚石油供应恢复将阻碍全球原油市场的再平衡，这拖累市场人气。
利比亚国家石油公司(NOC)周四表示，正在恢复一些大型港口的原油出口，并取消了“不可抗力”状态。这些港口近些天被东部军事领袖哈夫塔尔(Khalifa Haftar)的武装夺取。
贸易行业的消息人士周四称，艾克森美孚(Exxon Mobil)的一条输油管线已做好准备出口尼日利亚夸伊博原油。首批船货预计最早将在9月底装货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 汪红英/王琛/艾茂林)
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路透1月13日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年1月10日洲际交易所(ICE)棉花持 仓状况报告，每口以50,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约264,089口 138,819 21,345 21,782 82,880 212,305 243,481 255,432 20,608 8,657 较1月3日变动(未平仓合约：增加16,931口) 14,395 2,943 3,765 -3,720 10,115 14,440 16,823 2,491 108 各类未
路透1月13日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月10日芝加哥期货交易所(CBOT )大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(628,625口) 196,625 77,523 76,364 312,319 370,519 585,308 524,406 43,317 104,219 较1月3日变动(未平仓合约：减少1,134口) 1,222 7,950 -5,551 2,931 -3,376 -1,398 -977 264 -157 各类未平仓合