国际油市：油价下跌，因担心利比亚和尼日利亚恢复供应加大市场压力

贝克休斯(Baker Hughes)将于周五发布9月16日止当周的美国活跃钻机数数据。西德克萨斯中质油(WTI)价格自8月初以来一直守在每桶40美元上方，帮助支撑美国活跃钻机数的增长。

截至9月9日的一周，美国活跃钻机数增加七座至414座，为2月以来最多。

交易员称，利比亚和尼日利亚石油供应恢复将阻碍全球原油市场的再平衡，这拖累市场人气。

利比亚国家石油公司(NOC)周四表示，正在恢复一些大型港口的原油出口，并取消了“不可抗力”状态。这些港口近些天被东部军事领袖哈夫塔尔(Khalifa Haftar)的武装夺取。

贸易行业的消息人士周四称，艾克森美孚(Exxon Mobil)的一条输油管线已做好准备出口尼日利亚夸伊博原油。首批船货预计最早将在9月底装货。(完)

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