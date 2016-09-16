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亚洲 | 2016年 9月 16日 星期五 16:33 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶下滑，因日圆走强

“TOCOM不只是期胶还有其他大宗商品的交投都很清淡，因为缺乏来自上海市场的走势指引，”一位在东京的交易员称，“这再次证明，上海期货现在被当成该地区的指标。”

美元兑日圆 报101.92左右，周四下午约报102.39。

TOCOM指标2月期胶 <0#2JRU:>收盘下跌0.2日圆，报157.7日圆。

东京工业品交易所(TOCOM)称，将从下周二开始延长交易时间，届时该交易所也会启用新的交易系统。

日本市场下周一将因假期休市。

新加坡商品交易所(SICOM)10月期胶 最新报每公斤132.30美分，下跌0.5美分。

周四和周五中国市场逢中秋节假期休市。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 孙茉莉/王兴亚；审校 王洋/于春红)

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