欧洲汇市：英镑走软恐创五周来最大周线跌幅，脱欧担忧再度成为焦点

但随着英国国会进入会议期，关注点回到围绕英国脱欧谈判的不确定性、以及对进一步放宽货币政策的预期上，英镑已下滑近2%。

周五英镑下跌0.3%至1.3203美元。

“鉴于一个月前市场对公投影响并没有那么大而感到宽慰...我认为现在大家更关注的现实是英国脱欧进程尚未真正开始，经济或许仍会经历大起大落，”荷兰合作银行的外汇策略师Jane Foley说道。

英镑兑欧元 也下跌0.2%至0.8512英镑。本周英镑贸易加权指数 下跌0.8%，为8月初以来最差周线表现。

“欧元/英镑仍在0.85左右徘徊，”德国商业银行策略师在客户报告中写道。“前景取决于政府的退欧计划。而退欧计划仍不得而知。只要情况一直这样，英镑的多头仓位将面临巨大风险。”(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价