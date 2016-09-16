欧洲汇市：英镑走软恐创五周来最大周线跌幅，脱欧担忧再度成为焦点

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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但随着英国国会进入会议期，关注点回到围绕英国脱欧谈判的不确定性、以及对进一步放宽货币政策的预期上，英镑已下滑近2%。
周五英镑下跌0.3%至1.3203美元。
“鉴于一个月前市场对公投影响并没有那么大而感到宽慰...我认为现在大家更关注的现实是英国脱欧进程尚未真正开始，经济或许仍会经历大起大落，”荷兰合作银行的外汇策略师Jane Foley说道。
英镑兑欧元 也下跌0.2%至0.8512英镑。本周英镑贸易加权指数 下跌0.8%，为8月初以来最差周线表现。
“欧元/英镑仍在0.85左右徘徊，”德国商业银行策略师在客户报告中写道。“前景取决于政府的退欧计划。而退欧计划仍不得而知。只要情况一直这样，英镑的多头仓位将面临巨大风险。”(完)
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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/王琛；审校 白云/艾茂林)
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路透1月13日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年1月10日洲际交易所(ICE)棉花持 仓状况报告，每口以50,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约264,089口 138,819 21,345 21,782 82,880 212,305 243,481 255,432 20,608 8,657 较1月3日变动(未平仓合约：增加16,931口) 14,395 2,943 3,765 -3,720 10,115 14,440 16,823 2,491 108 各类未
路透1月13日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月10日芝加哥期货交易所(CBOT )小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(463,755口) 156,632 203,818 92,917 167,325 123,928 416,874 420,663 46,881 43,092 较1月3日变动(未平仓合约：增加5,907口) 2,794 -22,464 7,099 486 19,384 10,379 4,019 -4,472 1,888