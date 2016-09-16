全球贵金属：9月15日SPDR黄金持仓下降0.35%，iShares白银持仓仍持平

路透9月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量与周三下降0.3 5%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量继续持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 29,971,962.7 9月15日 30,076,909.0 9月14日 -104,946.3 -0.35% iShares 362,434,741.7 9月15日 362,434,741.7 9月14日 0.0 0.00%(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚；审校 高琦)